"Сегодня мой день". Ани Лорак в свой день рождения оголила зону декольте

"Сегодня мой день. Спасибо моей семье. Спасибо вам за возможность петь для вас", – написала она.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.