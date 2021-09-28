"Пик разврата", "Какие сосцы черные", "Прости, господи". Maruv показала голую грудь

Maruv: Фотосессия для российского Playboy. Оцените от 1 до 10 Фото: Maruv / Favebook

"Фотосессия для российского Playboy. Оцените от 1 до 10", – написала она.

Певица предстала в черных латексных корсетах разных моделей, обнажающих грудь, а также засветила ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Пик разврата", – прокомментировал подписчик art.semenkowww.

"Какие сосцы черные", – отметил andrey_minko_glk.

"Прости, господи", – написала ganichkina72.