"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди

"Я впервые стояла на гвоздях, до этого никогда такого не делала. Для меня это было открытие, насколько я смогу принять, преодолеть страх и вообще, что такое иллюзия боли. И этот опыт преодоления – он ценен и в карьере, потому что ты не пойдешь дальше, если внутренне не готов", – процитировали певицу в подписи к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

"Больно? Да?" – спросил подписчик valeriipetrov741.

"Да, пипец, как больно, а еще больно слезть с гвоздей", – ответила ему yanislava21.