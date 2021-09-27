"Идеальная!", "Сочная", "Изящно". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом

"Люблю в понедельник утром чувствовать себя, как на этом фото. Спокойствие – наша сила. А неделя у меня будет очень интересной!" – написала она.

Певица не стала надевать бюстгальтер, засветив голую спину.

"Вера – идеальная!" – прокомментировала подписчица kate_kondratieva.

"Сочная", – написал baurzhandukenov.

"Изящно", – отметила lady.lashes.iv.

Днем ранее Брежнева обнародовала фото в красном декольтированном платье. На одном из снимков она крупным планом продемонстрировала грудь.

"Какие у вас планы на это воскресенье?" – интересовалась она.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева строит карьеру в РФ.