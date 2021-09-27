"Это очередной скандал". Тина Кароль с бананом у рта снялась в корсете с имитацией голой груди

Тина Кароль: Что можешь звонить мне, кто сказал? Фото: tina_karol / Instagram

"Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной скандал" – пропела она строчку из своей песни "Скандал".

В ролике к лицу певицы подносят банан вместо телефонной трубки. В определенный момент его подвигают ближе к ее рту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)