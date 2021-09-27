"Богиня!", "Шикарная фотография". Ани Лорак снялась в венке и с голыми плечами

Исполнительница предстала в венке и сильно декольтированном платье, засветив голые плечи.
"Мои любимые, я счастлива! "Бачила" получила сумасшедший отклик в ваших сердцах… Я читаю все комментарии и благодарю каждого за теплые слова", – написала она.
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"Богиня!" – заявила подписчица lorak.unreal.
"Какая же шикарная фотография! Песня зацепила с первых нот!" – призналась karolina_charm.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
16-го и 17 августа 2021 года Ани Лорак дала два концерта в Одессе. Это были первые выступления исполнительницы в Украине за последние семь лет. Видео и фото можно посмотреть здесь и здесь.
После концертов в Одессе Ани Лорак отправилась в Сочи (Россия) на фестиваль "Новая волна", который проходил с 19-го по 25 августа.
24 сентября 2021 года певица выпустила клип на песню "Бачила". Эта композиция стала первой украиноязычной в ее репертуаре за последние 14 лет.