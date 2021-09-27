"Богиня!", "Шикарная фотография". Ани Лорак снялась в венке и с голыми плечами

Исполнительница предстала в венке и сильно декольтированном платье, засветив голые плечи.

"Мои любимые, я счастлива! "Бачила" получила сумасшедший отклик в ваших сердцах… Я читаю все комментарии и благодарю каждого за теплые слова", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Богиня!" – заявила подписчица lorak.unreal.

"Какая же шикарная фотография! Песня зацепила с первых нот!" – призналась karolina_charm.