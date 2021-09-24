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24 сентября, 2021
 
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"Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности

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MamaRika и Середа поженились весной 2020 года
MamaRika и Середа поженились весной 2020 года
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) в интервью, которое вышло 24 сентября на YouTube-канале радио "Люкс ФМ", заявила, что до брака со своим мужем, актером и продюсером Сергеем Середой экспериментировала, находясь в однополых отношениях.

По словам певицы, в будущем она хотела бы повторить этот опыт.

"У меня были залеты. Я о них не жалею. Наоборот, хотела бы повторить. Когда-то, возможно, на старости лет. Муж не против. Я считаю, что каждый может жить, как хочет. Я абсолютно за однополые отношения. Я считаю это прекрасным. У меня очень много друзей-геев. Одна из лучших подруг – она лесбушечка. Прекрасная! В моем случае я просто экспериментировала – мне было в кайф. У меня были и длительные отношения, и просто отношения. Были разные комбинации. У меня была бурная жизнь. У меня нет ограничений, люди должны делать то, что хотят", – рассказала певица.

Комментируя бисексуальность жены, Середа заявил, что относится к этому нормально.

"Я считаю, что не существует однозначных лесбиянок. Их нет. Всем нужен член – давай называть своими именами. По поводу Насти – это вообще нормально в плане девушек. В плане парней – ну тут каждый сам себе выбирает", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.

Теги: семья, певица, MamaRika, Сергей Середа
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