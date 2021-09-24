  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности

По словам певицы, в будущем она хотела бы повторить этот опыт.
"У меня были залеты. Я о них не жалею. Наоборот, хотела бы повторить. Когда-то, возможно, на старости лет. Муж не против. Я считаю, что каждый может жить, как хочет. Я абсолютно за однополые отношения. Я считаю это прекрасным. У меня очень много друзей-геев. Одна из лучших подруг – она лесбушечка. Прекрасная! В моем случае я просто экспериментировала – мне было в кайф. У меня были и длительные отношения, и просто отношения. Были разные комбинации. У меня была бурная жизнь. У меня нет ограничений, люди должны делать то, что хотят", – рассказала певица.
Комментируя бисексуальность жены, Середа заявил, что относится к этому нормально.
"Я считаю, что не существует однозначных лесбиянок. Их нет. Всем нужен член – давай называть своими именами. По поводу Насти – это вообще нормально в плане девушек. В плане парней – ну тут каждый сам себе выбирает", – заявил он.
MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.
2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.