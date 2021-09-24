  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности

По словам певицы, в будущем она хотела бы повторить этот опыт.

"У меня были залеты. Я о них не жалею. Наоборот, хотела бы повторить. Когда-то, возможно, на старости лет. Муж не против. Я считаю, что каждый может жить, как хочет. Я абсолютно за однополые отношения. Я считаю это прекрасным. У меня очень много друзей-геев. Одна из лучших подруг – она лесбушечка. Прекрасная! В моем случае я просто экспериментировала – мне было в кайф. У меня были и длительные отношения, и просто отношения. Были разные комбинации. У меня была бурная жизнь. У меня нет ограничений, люди должны делать то, что хотят", – рассказала певица.

Комментируя бисексуальность жены, Середа заявил, что относится к этому нормально.

"Я считаю, что не существует однозначных лесбиянок. Их нет. Всем нужен член – давай называть своими именами. По поводу Насти – это вообще нормально в плане девушек. В плане парней – ну тут каждый сам себе выбирает", – заявил он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube