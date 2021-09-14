Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2021
 
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"Я собой довольна". MamaRika показала фигуру в бикини спустя полтора месяца после родов

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2 августа у MamaRika родился первенец
2 августа у MamaRika родился первенец
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika, которая в начале августа впервые стала матерью, показала свою фигуру спустя полтора месяца после родов. Фотографии в бикини в полный рост 32-летняя певица опубликовала 13 сентября в Instagram.

"Ровно полтора месяца после родов. [...] И я осознала, что таки влезла в свой самый маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и так далее, дают результат. На спорт тоже благословили, планирую постепенно врываться", – написала MamaRika.

Она подчеркнула, что еще не до конца вернулась в прежнюю, дородовую, форму.

"Конечно, еще есть много над чем работать, и мое тело еще не пришло в мою идеальную форму. По-чесноку, несколько лишних кг еще гуляют, а точнее, целых четыре. Но на данный момент я собой довольна", – подытожила певица.

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына. Ей делали кесарево сечение.

Теги: фигура, купальник, певица, роды, бикини, MamaRika
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