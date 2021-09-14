"Я собой довольна". MamaRika показала фигуру в бикини спустя полтора месяца после родов

"Ровно полтора месяца после родов. [...] И я осознала, что таки влезла в свой самый маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и так далее, дают результат. На спорт тоже благословили, планирую постепенно врываться", – написала MamaRika.

Она подчеркнула, что еще не до конца вернулась в прежнюю, дородовую, форму.

"Конечно, еще есть много над чем работать, и мое тело еще не пришло в мою идеальную форму. По-чесноку, несколько лишних кг еще гуляют, а точнее, целых четыре. Но на данный момент я собой довольна", – подытожила певица.

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