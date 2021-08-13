"Спросите, как вернуться в форму? А я отвечу: "Не жрать, как дура". MamaRika похвасталась фигурой спустя неделю после родов

"Фото до и после родов с разницей в неделю. Ничего Мамка, да? Вы спросите меня, как после родов вернуться в форму? А я вам отвечу: не жрать, как дура, придерживаться здорового питания, быть постоянно в движении", – написала она.

Также артистка заявила, что постоянно носит специальное корректирующее белье.

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына. По словам певицы, ей делали кесарево сечение.