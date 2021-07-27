"Ой, как красиво!" Беременная MamaRika снялась обнаженной

32-летняя певица, которая вскоре станет матерью, позирует в кадре, стоя боком к объективу и выставив вперед левую ногу. Правой рукой она прикрывает грудь, а левой поддерживает живот. Артистка дополнила образ плащом, накинув его на правое плечо.

"Хочу поблагодарить свое тело за выдержку, за то, что все девять месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли. И при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними килограммами. Совсем скоро оно даст новую жизнь. Женщины – вы супергерои! Никогда об этом не забывайте", – написала артистка.

"Ой, как красиво", – оценили фото певицы фолловеры.

"Красотка", – прокомментировали фото поклонники певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)