"Ой, как красиво!" Беременная MamaRika снялась обнаженной

32-летняя певица, которая вскоре станет матерью, позирует в кадре, стоя боком к объективу и выставив вперед левую ногу. Правой рукой она прикрывает грудь, а левой поддерживает живот. Артистка дополнила образ плащом, накинув его на правое плечо.
"Хочу поблагодарить свое тело за выдержку, за то, что все девять месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли. И при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними килограммами. Совсем скоро оно даст новую жизнь. Женщины – вы супергерои! Никогда об этом не забывайте", – написала артистка.
"Ой, как красиво", – оценили фото певицы фолловеры.
"Красотка", – прокомментировали фото поклонники певицы.
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MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.
26 мая певица сообщила о беременности, а в начале июля пара узнала пол будущего ребенка – у них родится сын.