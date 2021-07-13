Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
Новости

"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности

MamaRika ждет первенца у нее родится сын
MamaRika ждет первенца – у нее родится сын
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika за время беременности набрала 12 кг. Об этом артистка рассказала подписчикам в Instagram 13 июля.

По словам певицы, держать себя в форме во время беременности ей удается благодаря йоге, рациональному питанию и позитивному мышлению.

"Мой постоянный рацион: творог, йогурты, орехи, мед, много овощей, фруктов и ягод, зелень, мясо (курятина, телятина, печень для поднятия гемоглобина), рыба, крупы (гречка, рис, паста твердых сортов), хлеб цельнозерновой, сыры, из сладкого – черный шоколад. Пью только натуральные соки, травяные чаи и много воды. Бывает, грешу мучным типа булочек и выпечки, но это не критично", – написала артистка.

MamaRika подчеркнула, что, узнав о беременности, они с мужем отказались от "химии" в рационе, а она начала принимать витамины.

"В результате адекватный аппетит, плюс 12 кг (на мне их не видно), ну и в заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй", – резюмировала артистка.

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

26 мая певица сообщила о беременности, а в начале июля пара узнала пол будущего ребенка – у них родится сын.

Теги: здоровье, дети, беременность, певица, MamaRika
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
48-летняя Руслана увеличила губы
48-летняя Руслана увеличила губы
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
Печень трески. Польза и вред для здоровья
Печень трески. Польза и вред для здоровья
У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного
У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного
Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99
Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99
"Пока батя не видит, можно делать что угодно". Предполагаемая дочь Путина показала тело в зеленом купальнике
"Пока батя не видит, можно делать что угодно". Предполагаемая дочь Путина показала тело в зеленом купальнике
"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес
"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix
Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS