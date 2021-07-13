"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности

По словам певицы, держать себя в форме во время беременности ей удается благодаря йоге, рациональному питанию и позитивному мышлению.

"Мой постоянный рацион: творог, йогурты, орехи, мед, много овощей, фруктов и ягод, зелень, мясо (курятина, телятина, печень для поднятия гемоглобина), рыба, крупы (гречка, рис, паста твердых сортов), хлеб цельнозерновой, сыры, из сладкого – черный шоколад. Пью только натуральные соки, травяные чаи и много воды. Бывает, грешу мучным типа булочек и выпечки, но это не критично", – написала артистка.

MamaRika подчеркнула, что, узнав о беременности, они с мужем отказались от "химии" в рационе, а она начала принимать витамины.

"В результате адекватный аппетит, плюс 12 кг (на мне их не видно), ну и в заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй", – резюмировала артистка.

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