"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности

По словам певицы, держать себя в форме во время беременности ей удается благодаря йоге, рациональному питанию и позитивному мышлению.
"Мой постоянный рацион: творог, йогурты, орехи, мед, много овощей, фруктов и ягод, зелень, мясо (курятина, телятина, печень для поднятия гемоглобина), рыба, крупы (гречка, рис, паста твердых сортов), хлеб цельнозерновой, сыры, из сладкого – черный шоколад. Пью только натуральные соки, травяные чаи и много воды. Бывает, грешу мучным типа булочек и выпечки, но это не критично", – написала артистка.
MamaRika подчеркнула, что, узнав о беременности, они с мужем отказались от "химии" в рационе, а она начала принимать витамины.
"В результате адекватный аппетит, плюс 12 кг (на мне их не видно), ну и в заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй", – резюмировала артистка.
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MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.
26 мая певица сообщила о беременности, а в начале июля пара узнала пол будущего ребенка – у них родится сын.