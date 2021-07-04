  "Это нормально?" Беременная MamaRika рассказала о бегстве из госбольницы и угрозе выкидыша

"Врачи сказали, что есть угроза. Есть такая штука – гематома хориона – это такая опасная вещь, внутренняя гематома. При этом нельзя даже бегать, сильно ходить, нам запретили все, если вы понимаете, о чем я говорю. Даже секс", – уточнила артистка.
Более того, месяц назад Анастасию хотели госпитализировать, так как у будущей мамы постоянно диагностировали какие-то проблемы с беременностью, например, ребенок опустился слишком низко.
Однажды исполнительница посетила государственный роддом. Условия в заведении были возмутительными для звезды, поэтому она не хотела там находиться.
"Я ни в коем случае не хочу обидеть государственные родильные отделения. Я попала в такую больницу, когда меня хотели положить в стационар, и я оттуда сбежала. Я сказала: "Не буду сюда ложиться, я не могу так". Мне не нравится отношение, не нравится вообще подход и психология к пациентам. Я захожу на осмотр, а в моей палате, где меня будут осматривать, еще три девочки лежит на КТГ. Это нормально? А как же момент приватности?" – возмутилась певица.
MamaRika добавила, то рожать она будет в частном роддоме. По этой причине артистка, проживающая в Одессе, поедет рожать в Киев, так как, по ее словам, в Одессе нет ни одного частного роддома.
MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.