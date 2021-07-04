  "Это нормально?" Беременная MamaRika рассказала о бегстве из госбольницы и угрозе выкидыша

"Врачи сказали, что есть угроза. Есть такая штука – гематома хориона – это такая опасная вещь, внутренняя гематома. При этом нельзя даже бегать, сильно ходить, нам запретили все, если вы понимаете, о чем я говорю. Даже секс", – уточнила артистка.

Более того, месяц назад Анастасию хотели госпитализировать, так как у будущей мамы постоянно диагностировали какие-то проблемы с беременностью, например, ребенок опустился слишком низко.

Однажды исполнительница посетила государственный роддом. Условия в заведении были возмутительными для звезды, поэтому она не хотела там находиться.

"Я ни в коем случае не хочу обидеть государственные родильные отделения. Я попала в такую больницу, когда меня хотели положить в стационар, и я оттуда сбежала. Я сказала: "Не буду сюда ложиться, я не могу так". Мне не нравится отношение, не нравится вообще подход и психология к пациентам. Я захожу на осмотр, а в моей палате, где меня будут осматривать, еще три девочки лежит на КТГ. Это нормально? А как же момент приватности?" – возмутилась певица.

MamaRika добавила, то рожать она будет в частном роддоме. По этой причине артистка, проживающая в Одессе, поедет рожать в Киев, так как, по ее словам, в Одессе нет ни одного частного роддома.

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Видео: Світське життя / YouTube