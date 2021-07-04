Беременная MamaRika назвала пол будущего ребенка

MamaRika: У нас с Сергеем будет пацан, и знали мы это еще с первого УЗИ Фото: mamarika_official / Instagram

"У нас с Сергеем будет пацан, и знали мы это еще с первого УЗИ. Кайф наконец поделиться этим с вами, народ! Принимаем поздравления в комментах", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Подписчики в комментариях к посту сразу же принялись поздравлять пару.

"Мальчик это очень круто. Поздравляю вас, пусть будет здоров и счастлив", – написала _real_girl2504_.

"Поздравляю. Главное пусть будет здоров", – добавила anastasia_rieltor.odessa.