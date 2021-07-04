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04 июля, 2021
 
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Беременная MamaRika назвала пол будущего ребенка

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MamaRika: У нас с Сергеем будет пацан, и знали мы это еще с первого УЗИ
MamaRika: У нас с Сергеем будет пацан, и знали мы это еще с первого УЗИ
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika 4 июля в Instagram вместе с супругом Сергеем Середой раскрыла пол будущего ребенка. У пары будет мальчик.

"У нас с Сергеем будет пацан, и знали мы это еще с первого УЗИ. Кайф наконец поделиться этим с вами, народ! Принимаем поздравления в комментах", – написала она.

Подписчики в комментариях к посту сразу же принялись поздравлять пару.

"Мальчик это очень круто. Поздравляю вас, пусть будет здоров и счастлив", – написала _real_girl2504_.

"Поздравляю. Главное пусть будет здоров", – добавила anastasia_rieltor.odessa.

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

Теги: дети, беременность, ребенок, MamaRika
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