"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды

"Месяц нашем счастью. Разрывает от любви. В голове только один вопрос – как мы раньше жили без тебя, сын? Эти фотографии оставляю здесь как память о самом важном дне нашей с твоим папой жизни", – написала она.

"Зачем это фоткать?" – спросила katmuskat.

"Невероятные кадры, невероятные впечатления", – отметила nataliaantonova2927.

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына. По словам певицы, ей делали кесарево сечение.