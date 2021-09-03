"Фигурка – огонь", "Самая красивая", "Слишком шикарная", "Принцесса". Дорофеева вышла в свет

"Моя жизнь – это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата", – написала она.
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"Фигурка – огонь", – заявила подписчица kristinasaenkozhosan.
"Слишком шикарная", – написал d.o.d.o.f.a.n.
"Принцесса", –- отметил dorofeeva.fact.
"Самая красивая", – заявила qddprm.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".
Дорофеева замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились в 2015 году после четырех лет отношений.