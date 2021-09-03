Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2021
 
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"Фигурка – огонь", "Самая красивая", "Слишком шикарная", "Принцесса". Дорофеева вышла в свет

Дорофеева: Зааметить меня в чем-то женственном можно крайне редко!
Дорофеева: Зааметить меня в чем-то женственном можно крайне редко!
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 2 сентября в Instagram опубликовала видео и фото, снятые на презентации нового парфюма от Dior.

"Моя жизнь – это вечные поездки, поэтому заметить меня в чем-то женственном можно крайне редко! Сегодня не смогла удержаться, чтобы не сделать себе маленький праздник и выйти в платье на презентацию нового аромата", – написала она.

"Фигурка – огонь", – заявила подписчица kristinasaenkozhosan.

"Слишком шикарная", – написал d.o.d.o.f.a.n.

"Принцесса", –- отметил dorofeeva.fact.

"Самая красивая", – заявила qddprm.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".

Дорофеева замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились в 2015 году после четырех лет отношений.

Теги: фигура, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, парфюм, презентация, Dorofeeva
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