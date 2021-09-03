"Слишком широко Катя рот открыла", "Офигеть". Горбунов показал Осадчую на работе

"Мы на работе! Сколько радости! Презентация нового сезона "Танцев со звездами". Смотрим! Уже в это воскресенье на "1+1" в 21.00", – написал он.

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"Любит Юра Катю в лучшем виде продемонстрировать", – прокомментировала подписчица helen_curly777.

"Слишком широко Катя рот открыла", – отметила _.masandra._.

"Очень четко подметили", – согласилась olenka7415.

"Офигеть. Никогда не видела, чтобы вы так смеялись. Очень красивое фото", – написала flaveroze.

Контекст:

Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двоих общих детей. Их четырехлетний сын Иван родился в 2017 году, вскоре после того как пара оформила отношения.

19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители еще не выбрали.

Новый сезон "Танцев со звездами" стартует на "1+1" 5 сентября.