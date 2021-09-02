"Иван – копия папа". Горбунов показал, как выглядел в детстве

"Через два года и наш Иван станет первоклассником! Думаю, это будет волнующий момент, как у его отца на этом фото много лет назад", – написал он.

На черно-белом фото Горбунов запечатлен в школьной форме.

"Плодотворного всем учебного года!" – пожелал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

"Кстати, Иван – копия папа", – отметила подписчица l_giryavets.