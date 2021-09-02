"Иван – копия папа". Горбунов показал, как выглядел в детстве

"Через два года и наш Иван станет первоклассником! Думаю, это будет волнующий момент, как у его отца на этом фото много лет назад", – написал он.
На черно-белом фото Горбунов запечатлен в школьной форме.
"Плодотворного всем учебного года!" – пожелал он.
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"Кстати, Иван – копия папа", – отметила подписчица l_giryavets.
Горбунов с июня 2006 года работает на канале "1+1". Он вел программу "Сніданок з 1+1", шоу "Краса по-украински". "Я люблю Украину", "Просто Шоу". С 2006 года является ведущим проекта "Танцы со звездами", а с 2015-го – шоу "Голос країни".
Иван – сын Горбунова от его нынешней супруги, телеведущей Кати Осадчей. В августе Горбунов показывал лицо сына. Пара оформила отношения незадолго до рождения ребенка. 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители еще не выбрали.