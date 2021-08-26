"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана

На снимке маленький Иван держит в руках микрофон, а рядом на гитаре играет его крестный и свидетель на свадьбе Горбунова с телеведущей Катей Осадчей – певец и продюсер Алексей Потапенко, известный по псевдониму Потап.
"Первый урок вокала прошел успешно!" – подписал снимок Горбунов.
На фото за спиной Потапа и Ивана видна надпись-девиз вечера – "Независимые празднуют с Юрой" (у Горбунова день рождения тогда же, когда в Украине празднуют День Независимости – 24 августа).
"Какой прекрасный малыш", – прокомментировала пост ведущего пользователь с ником m_irina_m19.
"Какой хорошенький сыночек, папина и мамина гордость", – написала karchakovs8.
"Ну, с таким крестным только так!" – уверен osadchiisergii.
View this post on Instagram
Горбунов с июня 2006 года работает на канале "1+1". Он вел программу "Сніданок з 1+1", шоу "Краса по-украински". "Я люблю Украину", "Просто Шоу". С 2006 года является бессменным ведущим проекта "Танцы со звездами", а с 2015-го – шоу "Голос країни".
Женат на коллеге Кате Осадчей. Пара оформила отношения в 2017 году, незадолго до рождения общего сына Ивана. 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители еще не выбрали.