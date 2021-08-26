"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана

У Юрия Горбунова двое сыновей – четырехлетний Иван и новорожденный, которому сегодня исполнилось семь дней Фото: gorbunovyuriy / Instagram

На снимке маленький Иван держит в руках микрофон, а рядом на гитаре играет его крестный и свидетель на свадьбе Горбунова с телеведущей Катей Осадчей – певец и продюсер Алексей Потапенко, известный по псевдониму Потап.

"Первый урок вокала прошел успешно!" – подписал снимок Горбунов.

На фото за спиной Потапа и Ивана видна надпись-девиз вечера – "Независимые празднуют с Юрой" (у Горбунова день рождения тогда же, когда в Украине празднуют День Независимости – 24 августа).

"Какой прекрасный малыш", – прокомментировала пост ведущего пользователь с ником m_irina_m19.

"Какой хорошенький сыночек, папина и мамина гордость", – написала karchakovs8.

"Ну, с таким крестным только так!" – уверен osadchiisergii.

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