"Классная у тебя грудь, Настенька", "Секс". Каменских снялась в тонкой блузке

"Дорогое лето, до следующего года! А вы больше любите лето или осень?" – спросила она.

Певица позировала в белой одежде: шортах и блузке из тонкой ткани, завязанной под грудью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Где ее талия?" – спросила подписчица chelovek.shredingera

"Классная у тебя грудь, Настенька", – написал spoddubnyj63.

"Секс", – отметил yrmak37365.