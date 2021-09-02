"Похоже на похороны авторитета". Пугачева в шляпе отвела детей во второй класс

Галкин показал, как они все вместе идут в гимназию, и праздничную линейку.

"День знаний. С 1 сентября вас, дорогие друзья! Гарик с Лизой пошли во второй класс", – написал он.

Пугачева выбрала для мероприятия черные брюки и блузу, дополнив образ шляпой. Галкин появился в черной рубашке и белой куртке, Земцова – в белом свитшоте и кожаных штанах. Лиза и Гарри – в форме гимназистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Судя по авто, очень высокий уровень знаний", – заявила подписчица tataevaludmila.

"По машинам похоже на похороны авторитета", – отметил подписчик 4kin1980.