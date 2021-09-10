"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак

По словам артистки, их с супругом жизнью теперь руководит сын, которому 2 сентября исполнился один месяц.

"Ссоримся ли мы? Само собой, и бывает так горячо, что я грожусь взять назад свою фамилию. Здесь фиг проследишь, кто первый достает топор войны. Зачастую я перегибаю", – написала певица.

Она отметила, что справиться с такими ситуациями им с мужем помогает юмор.

"Ну и, пожалуй, главное – вовремя обнять свою половину, вспомнить, кто вы друг для друга, и отпустить все. Время летит так быстро, что надо быть здесь и сейчас, и как бы ни было адски трудно, кайфовать от всего, что происходит, и находить эту минутку для двоих", – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)