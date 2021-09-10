"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак

По словам артистки, их с супругом жизнью теперь руководит сын, которому 2 сентября исполнился один месяц.
"Ссоримся ли мы? Само собой, и бывает так горячо, что я грожусь взять назад свою фамилию. Здесь фиг проследишь, кто первый достает топор войны. Зачастую я перегибаю", – написала певица.
Она отметила, что справиться с такими ситуациями им с мужем помогает юмор.
"Ну и, пожалуй, главное – вовремя обнять свою половину, вспомнить, кто вы друг для друга, и отпустить все. Время летит так быстро, что надо быть здесь и сейчас, и как бы ни было адски трудно, кайфовать от всего, что происходит, и находить эту минутку для двоих", – резюмировала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.
2 августа MamaRika родила сына. По словам певицы, ей делали кесарево сечение.