  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца

"Давид Сергеевич Середа", – озвучила полное имя ребенка артистка.

По словам мужа певицы, это первое мужское имя, которое понравилось им двоим.

"Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали. Типа Дениска-ириска", – объяснила артистка.

Супруг певицы добавил, что при выборе имени они подбирали такой вариант, который бы одинаково звучал на всех языках.

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Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына. Ей делали кесарево сечение.