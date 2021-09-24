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24 сентября, 2021
 
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"Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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У певицы MamaRika и ее мужа Середы в начале августа родился сын
У певицы MamaRika и ее мужа Середы в начале августа родился сын
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika в интервью, которое вышло 24 сентября на YouTube-канале радио "Люкс ФМ", сообщила, что они с мужем, украинским актером и продюсером Сергеем Середой назвали своего первенца Давидом.

"Давид Сергеевич Середа", – озвучила полное имя ребенка артистка.

По словам мужа певицы, это первое мужское имя, которое понравилось им двоим. 

"Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали. Типа Дениска-ириска", – объяснила артистка. 

Супруг певицы добавил, что при выборе имени они подбирали такой вариант, который бы одинаково звучал на всех языках. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына. Ей делали кесарево сечение.

Теги: дети, семья, MamaRika, Сергей Середа
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