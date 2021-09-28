"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание

"Моя любимая Каролина! С днем рождения! Обожаю всей душой! Будь счастлива! Твори! Радуй! Восхищай! Я всегда рядом! С твоим днем!" – написал он.

Пост певец сопроводил отрывком из песни "Не отпускай", которую они с Ани Лорак поют дуэтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)