"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание

"Моя любимая Каролина! С днем рождения! Обожаю всей душой! Будь счастлива! Твори! Радуй! Восхищай! Я всегда рядом! С твоим днем!" – написал он.
Пост певец сопроводил отрывком из песни "Не отпускай", которую они с Ани Лорак поют дуэтом.
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Лазарев признавался, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.
В 2019 году Ани Лорак (Каролина Куек) и ее супруг – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу получили развод.
28 сентября Ани Лорак исполнилось 43 года. Лазареву сейчас 38 лет.