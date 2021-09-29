"Напоминает военкомат", "О, тройничок". Звезда студии "Квартал 95" снялась с двумя оголенными мужчинами

Сопонару: Как за каменной стеной Фото: irinasoponaru / Instagram

"Как за каменной стеной", – написала она.

Сопонару запечатлена рядом с двумя мужчинами, оголенными до пояса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Напоминает военкомат", – отметил подписчик ekuklin.

"О, тройничок", – написал orishak_nk.