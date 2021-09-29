"Напоминает военкомат", "О, тройничок". Звезда студии "Квартал 95" снялась с двумя оголенными мужчинами

"Как за каменной стеной", – написала она.
Сопонару запечатлена рядом с двумя мужчинами, оголенными до пояса.
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"Напоминает военкомат", – отметил подписчик ekuklin.
"О, тройничок", – написал orishak_nk.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.