"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото

Орбакайте: Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год Фото: orbakaite_k / Instagram

Знаменитость позирует в кадре, сидя на столе в черном платье с декольте. Певица отметила, что перевоплотилась в брюнетку ради съемок в сериале.

"Очень насыщенный и разнообразный выдается этот год! Я вновь на съемочной площадке – сериал "Тест на беременность", третий сезон. И, конечно, подготовка к юбилейному шоу в самом разгаре", – прокомментировала фото певица.

"Сразу возраст прибавился лет на 10, светлый цвет лучше", – прокомментировали перемены во внешности артистки ее поклонники.

"Какой красивый и неожиданный образ", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

В обычной жизни артистка выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)