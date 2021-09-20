Бульвар Шоубиз
 
20 сентября, 2021
 
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"Люблю вас, особенно бабку". Орбакайте показала фото с Пугачевой, сыном Никитой и невесткой Аленой

У 50-летней Орбакайте трое детей
У 50-летней Орбакайте трое детей
Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте 19 сентября выложила в Instagram фото с празднования дня рождения своих младших сестры Лизы и брата Гарри по матери. На снимках 50-летняя артистка запечатлена с матерью Аллой Пугачевой, сыном Никитой Пресняковым и невесткой Аленой Красновой.

"Нашим любимым Лизе и Гарри исполнилось восемь лет! Наша большая и дружная семья желает вам счастья!" – подписала фото Орбакайте.

Меньше чем за сутки ее пост лайкнули больше 110 тыс. раз и оставили свыше 1,1 тыс. комментариев.

"Люблю вас всех, особенно бабку", – написал ervolder9.

"Как приятно смотреть на счастливых людей", – прокомментировала nadyakorol.

"Семейка отличная, Алла Борисовна главная опора", – считает gaukhariiasabirova.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве. Отец певицы – артист эстрадно-циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Родители развелись, когда ей было два года. Большую часть детства Орбакайте прожила с бабушками и дедушками по отцовской и материнской линии.

В 19 лет Орбакайте родила сына Никиту от первого гражданского мужа, певца Владимира Преснякова. В 1997-м у нее появился второй сын Дени от гражданского брака с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. В 2012 певица в третий раз стала матерью, родив дочь Клавдию от нынешнего супруга, американского бизнесмена Михаила Земцова.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".

Теги: Алла Пугачева, дети, Никита Пресняков, Кристина Орбакайте, семья, мать
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