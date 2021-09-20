"Люблю вас, особенно бабку". Орбакайте показала фото с Пугачевой, сыном Никитой и невесткой Аленой

"Нашим любимым Лизе и Гарри исполнилось восемь лет! Наша большая и дружная семья желает вам счастья!" – подписала фото Орбакайте.

Меньше чем за сутки ее пост лайкнули больше 110 тыс. раз и оставили свыше 1,1 тыс. комментариев.

"Люблю вас всех, особенно бабку", – написал ervolder9.

"Как приятно смотреть на счастливых людей", – прокомментировала nadyakorol.

"Семейка отличная, Алла Борисовна главная опора", – считает gaukhariiasabirova.

View this post on Instagram A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)