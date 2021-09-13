"Аллочка, красотка". Галкин в присутствии детей осыпал Пугачеву комплиментами. Видео

На видео Пугачева запечатлена в наряде, состоящем из черной расклешенной юбки с пышным светлым подъюбником, короткой черной куртки и такого же цвета футболки. Наряды детей Пугачевой и Галкина были подобраны в той же цветовой гамме.
"Аллочка, красотка! Гарри! Гарри?" – прокомментировал на камеру юморист.
"А я красот", – отреагировал Гарри.
"Лиза в косухе. В общем, все модные", – резюмировал Галкин.
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Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года. Они живут в подмосковной деревне Грязь.
Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
У Пугачевой есть также 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте. Ее отец – экс-супруг Пугачевой, литовский артист эстрадно-циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.