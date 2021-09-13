"Аллочка, красотка". Галкин в присутствии детей осыпал Пугачеву комплиментами. Видео

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году Фото: maxgalkinru / Instagram

На видео Пугачева запечатлена в наряде, состоящем из черной расклешенной юбки с пышным светлым подъюбником, короткой черной куртки и такого же цвета футболки. Наряды детей Пугачевой и Галкина были подобраны в той же цветовой гамме.

"Аллочка, красотка! Гарри! Гарри?" – прокомментировал на камеру юморист.

"А я красот", – отреагировал Гарри.

"Лиза в косухе. В общем, все модные", – резюмировал Галкин.

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