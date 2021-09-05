"Шикарный улов", "Столько эмоций". Пугачева с детьми побывала на рыбалке

Гарри и Лиза Галкины родились 18 сентября 2013 года Фото: maxgalkinru / Instagram

"Пока я снимал новый сезон "Лучше всех", Миша с Кристиной [Орбакайте] и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда, Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось", – написал Галкин.

На видео дети сидят с удочками на берегу водоема и радуются, когда им помогают доставать улов из воды. Пугачева с ними находится на берегу.

"А как эта рыба называется?" – спрашивает Лиза.

"Это осетрина, осетр", – ответил мужчина, который помогал детям на рыбалке.

Подписчики Галкина восхитились эмоциями детей.

"Шикарный улов! Эмоции налицо!" – написала nike197070.

"Классно! Столько эмоций!" – отметила n.voronkova21.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)