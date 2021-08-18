"Такая милая старушка", "Чужое лицо". 72-летняя Пугачева крупным планом показала свои морщины

Артистка позирует в кадре без макияжа.
"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться, что ли, совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem", – написала она.
"Такая милая старушка", – отреагировали в сети.
"Чужое лицо", – написали фолловеры.
"Красивая, солнечная улыбка, все остальное теряется и не важно", – прокомментировала фото певицы российская актриса Елена Воробей.
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Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.