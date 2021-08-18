"Такая милая старушка", "Чужое лицо". 72-летняя Пугачева крупным планом показала свои морщины

Пугачева: Вот и морщинки уже под глазами Фото: maxgalkinru / Instagram

Артистка позирует в кадре без макияжа.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться, что ли, совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem", – написала она.

"Такая милая старушка", – отреагировали в сети.

"Чужое лицо", – написали фолловеры.

"Красивая, солнечная улыбка, все остальное теряется и не важно", – прокомментировала фото певицы российская актриса Елена Воробей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)