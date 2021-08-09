"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера

Пугачева сыграла в нарды с сыном Достманов Фото: maxgalkinru / Instagram

Артистка пришла в гости к Достманам в белом брючном костюме и белых кедах, сделав акцент на желтых носках.

"Напряженный матч с Пугачевой", – подписала ролик Достман.

"Ну как назло", – в какой-то момент прокомментировал ход игры сын Достманов.

"Как назло, да", – повторила за ним Пугачева.

"Кто выиграл?" – интересуются фолловеры.

"Яшка молодец, в такой компании не растерялся", – написали подписчики.

"Опять бабку надул", – предположили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ида Достман (@idadostman)