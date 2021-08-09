Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
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"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера

Пугачева сыграла в нарды с сыном Достманов
Пугачева сыграла в нарды с сыном Достманов
Фото: maxgalkinru / Instagram

Жена российского продюсера Александра Достмана Ида Достман 8 августа опубликовала в Instagram ролик, на котором их сын Яков запечатлен во время игры в нарды с российской певицей Аллой Пугачевой.

Артистка пришла в гости к Достманам в белом брючном костюме и белых кедах, сделав акцент на желтых носках.

"Напряженный матч с Пугачевой", – подписала ролик Достман.

"Ну как назло", – в какой-то момент прокомментировал ход игры сын Достманов.

"Как назло, да", – повторила за ним Пугачева.

"Кто выиграл?" – интересуются фолловеры.

"Яшка молодец, в такой компании не растерялся", – написали подписчики.

"Опять бабку надул", – предположили фолловеры.

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Теги: Алла Пугачева, певица
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