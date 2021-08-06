"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео

Галкин снимал на камеру, пока Пугачева в магазине выбирала семена, а сын – саморезы Фото: maxgalkinru / Instagram

Инициатором покупок стал семилетний сын Пугачевой и Галкина Гарри. Ему понадобились саморезы. Пока Гарри Галкин их выбирал, Пугачева присматривала себе семена.

Происходящее в магазине за кадром комментировал Максим Галкин. Также вместе с ними за покупками отправилась девятилетняя внучка Пугачевой, Клавдия Земцова.

Пугачева во время шопинга была одета в красный костюм, состоящий из лосин и футболки. Ее образ дополняли белые кеды.

Скриншот: maxgalkinru / Instagram

"Хозяйственный. Гарик обожает ходить за покупками в наш деревенский магазин", – подписал ролик Максим Галкин.

"Алла Пугачева с детьми пошла за солью! Деревня Грязь в шоке", – прокомментировал ролик Галкина артист Евгений Хаит.

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