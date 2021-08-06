"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео

Инициатором покупок стал семилетний сын Пугачевой и Галкина Гарри. Ему понадобились саморезы. Пока Гарри Галкин их выбирал, Пугачева присматривала себе семена.
Происходящее в магазине за кадром комментировал Максим Галкин. Также вместе с ними за покупками отправилась девятилетняя внучка Пугачевой, Клавдия Земцова.
Пугачева во время шопинга была одета в красный костюм, состоящий из лосин и футболки. Ее образ дополняли белые кеды.
"Хозяйственный. Гарик обожает ходить за покупками в наш деревенский магазин", – подписал ролик Максим Галкин.
"Алла Пугачева с детьми пошла за солью! Деревня Грязь в шоке", – прокомментировал ролик Галкина артист Евгений Хаит.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Галкин и Пугачева живут в собственном доме в подмосковной деревне Грязь. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.
Клавдия Земцова (2012) – дочь российский певицы Кристины Орбайкайте (1971), старшей дочери Пугачевой. Отец Клавдии – нынешний супруг Орбакайте, американский бизнесмен российского происхождения Михаил Земцов.