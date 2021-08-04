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04 августа, 2021
 
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"Он чуть моложе тебя". Галкин подарил Пугачевой старый "запорожец". Видео

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За час видео Галкина с Пугачевой просмотрели больше 850 тыс. раз
За час видео Галкина с Пугачевой просмотрели больше 850 тыс. раз
Фото: maxgalkinru / Instagram

45-летний российский шоумен Максим Галкин подарил своей жене – 72-летней российской певице Алле Пугачевой – "запорожец". Видео с реакцией на подарок шоумен запостил 4 августа в Instagram.

"Хороший автомобиль?" – поинтересовался в ролике Галкин у Пугачевой.

"Замечательный! Ретро, моего возраста, подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек", – ответила певица.

"Но автомобиль чуть моложе…", – уточнил Галкин, имея в виду, что "запорожец" 1964 года выпуска, а Пугачева родилась в 1949-м.

"Моложе даже? – удивилась Пугачева. – Ну люблю молодых!".

За час видео Галкина с Пугачевой просмотрели больше 850 тыс. раз.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Теги: Алла Пугачева, автомобили, ретро, Максим Галкин, певица, автомобиль, ролик, шоумен
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