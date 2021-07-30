"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе

Пугачева позирует на камеру в брючном костюме песочного цвета. Образ 72-летняя артистка дополнила шляпой такого же оттенка, а на шею завязала широкий полосатый галстук.

"В новом стиле. Ах! Это что у нас за француженка?" – снимая мать, обратилась к ней Орбакайте.

"Скорее, англичанка", – поправила ее Пугачева.

"Мамочка, как всегда, на стиле", – подписала ролик Орбакайте.

"Всем бы так выглядеть на восьмом десятке. Браво", – оценили ролик поклонники.

"Походка выдает возраст", – прокомментировали публикацию подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)