"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе

Пугачева позирует на камеру в брючном костюме песочного цвета. Образ 72-летняя артистка дополнила шляпой такого же оттенка, а на шею завязала широкий полосатый галстук.
"В новом стиле. Ах! Это что у нас за француженка?" – снимая мать, обратилась к ней Орбакайте.
"Скорее, англичанка", – поправила ее Пугачева.
"Мамочка, как всегда, на стиле", – подписала ролик Орбакайте.
"Всем бы так выглядеть на восьмом десятке. Браво", – оценили ролик поклонники.
"Походка выдает возраст", – прокомментировали публикацию подписчики.
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Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.
Пугачева – мать троих детей. Старшая дочь Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года – в 2021 году ей исполнилось 50 лет. Отец Орбакайте – литовский артист циркового жанра Миколас Орбакас.
В декабре 2011 года Пугачева зарегистрировала брак с российским шоуменом Максимом Галкиным. У пары есть двое детей – двойняшки Лиза и Гарри. В сентябре 2021 года им исполнится восемь лет. Детей выносила и родила суррогатная мать.