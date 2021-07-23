Бульвар Шоубиз
 
23 июля, 2021
 
Новости

"Я сажал! Крохотные были". Галкин крупным планом показал, что выросло в его саду

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин заявил, что сам сажал фруктовые деревья в своем саду
Галкин заявил, что сам сажал фруктовые деревья в своем саду
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин провел для подписчиков виртуальную экскурсию по своему саду, похваставшись урожаем груш и яблок – некоторые плоды он снял крупным планом. Ролик, записанный во время короткой экскурсии, артист разместил 23 июля в Instagram.

"Пошел уже урожай. Груши, яблочки. Когда я говорю: "Я сажал, вот яблони", обычно мне пишут в комментариях: "Это не вы сажали! Это вам сажали". Я сажал! Крохотные были 10 лет назад, когда я их сажал", – заявил на камеру Галкин, сделав ударение на местоимении "я".

Контекст:

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Теги: шоу, Максим Галкин, деревья, лето
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что
"Я сажал! Крохотные были". Галкин крупным планом показал, что выросло в его саду
"Я сажал! Крохотные были". Галкин крупным планом показал, что выросло в его саду
"С такими буйками не утонишь", "Пышечка ты наша". Семенович поплескалась в бассейне в купальнике с глубоким декольте
"С такими буйками не утонишь", "Пышечка ты наша". Семенович поплескалась в бассейне в купальнике с глубоким декольте
77-летний отец герцогини Сассекской намерен судиться за право видеться со своими внуками Арчи и Лилибет
77-летний отец герцогини Сассекской намерен судиться за право видеться со своими внуками Арчи и Лилибет
  Суханов о своей ориентации: Следите за порядком в своей кровати – почаще белье меняйте, подмывайтесь, предохраняйтесь
  Суханов о своей ориентации: Следите за порядком в своей кровати – почаще белье меняйте, подмывайтесь, предохраняйтесь
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
Американская актриса выложила в сеть совместное фото с Лопес и Аффлеком, которые были у нее на вечеринке
Американская актриса выложила в сеть совместное фото с Лопес и Аффлеком, которые были у нее на вечеринке
"У него свои вкусняшки". Подольская показала, как кормит сына грудью
"У него свои вкусняшки". Подольская показала, как кормит сына грудью
"Как желешка". Победительница "Холостяка 9" Квиткова через 10 дней после родов показала тело крупным планом
"Как желешка". Победительница "Холостяка 9" Квиткова через 10 дней после родов показала тело крупным планом
Возлюбленная Вакки показала отдых на яхте с девятимесячной дочерью
Возлюбленная Вакки показала отдых на яхте с девятимесячной дочерью
  "В этом большая моя вина". Суханов рассказал, почему у него с бывшей женой не было детей
  "В этом большая моя вина". Суханов рассказал, почему у него с бывшей женой не было детей
"Мои местоимения – она, ее". 29-летний актер Томми Дорфман совершил каминг-аут как транс-женщина
"Мои местоимения – она, ее". 29-летний актер Томми Дорфман совершил каминг-аут как транс-женщина
"Мой мир, мое счастье, моя вселенная". Собчак показала полуголого мужа и рассказала о чувствах к нему
"Мой мир, мое счастье, моя вселенная". Собчак показала полуголого мужа и рассказала о чувствах к нему
"Крепкий мужик", "Идеальная пара". Анита Луценко обнародовала редкое фото с мужем и рассказала о взаимоотношениях с ним
"Крепкий мужик", "Идеальная пара". Анита Луценко обнародовала редкое фото с мужем и рассказала о взаимоотношениях с ним
"Брызги в виде сердца! Ира, вы огонь!" Экс-жена Потапа показала тело в раздельном купальнике
"Брызги в виде сердца! Ира, вы огонь!" Экс-жена Потапа показала тело в раздельном купальнике
"Плюс 2 кг давят на совесть". Шоптенко на отдыхе сделала селфи в купальнике
"Плюс 2 кг давят на совесть". Шоптенко на отдыхе сделала селфи в купальнике
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS