"Алле Борисовне с ним весело", "Мечта любой женщины", "Красавчик". Галкин очаровал сеть своим видео в шортах

"Трудовой день удался. Ветки сухие обрезал. Не могу сидеть без дела. У вас так бывает? Вроде можно отдохнуть, но тянет похозяйничать!" – написал он.

Галкин в ролике предстал в шортах и футболке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики отреагировали на видео.

"Представляю, как, Алле Борисовне с ним весело! Ну такой молодец!" – отметила tebenevasvetlana.

"Какой же вы классный! Мечта любой женщины – талантливый, умный, трудолюбивый, с юмором, да еще и хозяйственный!" – заявила kristina_efirma.

"Красавчик", – отметила lyanulya_13.