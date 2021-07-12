"Алле Борисовне с ним весело", "Мечта любой женщины", "Красавчик". Галкин очаровал сеть своим видео в шортах

"Трудовой день удался. Ветки сухие обрезал. Не могу сидеть без дела. У вас так бывает? Вроде можно отдохнуть, но тянет похозяйничать!" – написал он.
Галкин в ролике предстал в шортах и футболке.
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Подписчики отреагировали на видео.
"Представляю, как, Алле Борисовне с ним весело! Ну такой молодец!" – отметила tebenevasvetlana.
"Какой же вы классный! Мечта любой женщины – талантливый, умный, трудолюбивый, с юмором, да еще и хозяйственный!" – заявила kristina_efirma.
"Красавчик", – отметила lyanulya_13.
Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.
В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.
Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.