"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Никита Пресняков (@npresnyakov)

"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели", – отреагировали поклонники музыканта на его публикацию.

Отвечая на этот комментарий, Пресняков признался, что похудел не только из-за занятости – артист рассказал, что что у него диагностировали полипы в желчном пузыре, поэтому он вынужден соблюдать специальную диету под названием "Стол №5".

Как отмечает российское издание Kp.ru, полипы желчного пузыря – это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, возникающие из желчнопузырного эпителия. Иногда их существование характеризуется тупыми болями или коликами, но чаще всего наличие полипов не отражается на самочувствии пациента.