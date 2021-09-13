"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз

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"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели", – отреагировали поклонники музыканта на его публикацию.
Отвечая на этот комментарий, Пресняков признался, что похудел не только из-за занятости – артист рассказал, что что у него диагностировали полипы в желчном пузыре, поэтому он вынужден соблюдать специальную диету под названием "Стол №5".
Как отмечает российское издание Kp.ru, полипы желчного пузыря – это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, возникающие из желчнопузырного эпителия. Иногда их существование характеризуется тупыми болями или коликами, но чаще всего наличие полипов не отражается на самочувствии пациента.
Никита Пресняков родился в 1991 году. Его родители – дочь Пугачевой, российская певица Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков, который в октябре 2020 года стал отцом в третий раз.