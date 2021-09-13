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13 сентября, 2021
 
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"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз

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Никита Пресняков сын Орбакайте и Преснякова
Никита Пресняков – сын Орбакайте и Преснякова
Фото: npresnyakov / Instagram

30-летний российский музыкант и внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков 11 сентября в Instagram рассказал о своей ежедневной загруженности.

"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели", – отреагировали поклонники музыканта на его публикацию.

Отвечая на этот комментарий, Пресняков признался, что похудел не только из-за занятости – артист рассказал, что что у него диагностировали полипы в желчном пузыре, поэтому он вынужден соблюдать специальную диету под названием "Стол №5". 

Как отмечает российское издание Kp.ru, полипы желчного пузыря – это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, возникающие из желчнопузырного эпителия. Иногда их существование характеризуется тупыми болями или коликами, но чаще всего наличие полипов не отражается на самочувствии пациента.

Контекст:

Никита Пресняков родился в 1991 году. Его родители – дочь Пугачевой, российская певица Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков, который в октябре 2020 года стал отцом в третий раз.

Теги: Алла Пугачева, здоровье, Никита Пресняков, певец
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