Старший внук Пугачевой показал тестя и рассказал о совместном бизнесе

Старший внук российской певицы Аллы Пугачевой 29-летний Никита Пресняков является партнером по бизнесу со своим тестем – российским бизнесменом Романом Красновым.

Старший внук российской певицы Аллы Пугачевой 29-летний Никита Пресняков вместе с тестем – российским бизнесменом Романом Красновым занимается продажей уличных тренажеров. Об этом они рассказали в эфире передачи "Звезды сошлись" на российском канале НТВ.

По словам тестя Преснякова, ему повезло с зятем.

"Никита – помощник. У нас совместный бизнес. Никита в нем принимает непосредственное участие. Он очень легок на подъем. Его не нужно просить дважды, что-то объяснять на пальцах. Достаточно сказать, что нужно полететь на самолете, встретиться там-то и больше никаких вопросов. Мне очень легко в этом плане", – подчеркнул Краснов.

В свою очередь Пресняков заявил, что является лицом компании и ведет переговоры с клиентами.

Никита Пресняков с женой и тестем. Скриншот: НТВ / YouTube



Никита Пресняков родился в 1991 году. Его родители – российская певица Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков.

В 2017 году Никита Пресняков женился на Алене Красновой. Избранница внука Пугачевой моложе его на шесть лет.