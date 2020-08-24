Внук Пугачевой переболел COVID-19 и заразил своих друзей

29-летний внук российской певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков признался, что заразил коронавирусом друзей, которые были с ним на даче в день, когда у него появились первые симптомы заболевания.

Пресняков: До сих пор в груди какая-то хрень и я до сих пор пью антибиотики Фото: npresnyakov / Instagram

29-летний внук российской певицы Аллы Пугачевой, 29-летний музыкант Никита Пресняков 22 августа на своей странице в Instagram сообщил, что переболел COVID-19.

В опубликованном ролике Пресняков рассказал, что в тот день, когда у него появились первые симптомы, он был на даче с друзьями. При этом музыкант не знает, где мог заразиться вирусом.

Описывая ощущения во время болезни, музыкант признался, что высокая температура держалась сутки, после чего он "быстро пошел на поправку".

"Но дней на 10 пропали вкусовые ощущения, чувствовал только кислое. Запахи вообще никакие не пробивались, даже самые резкие", – рассказал он.

Пресняков подчеркнул, что друзья, которые находились с ним на даче, также заразились COVID-19, но каждый из них перенес болезнь по-разному.

Музыкант отметил, что прервал изоляцию только после того, как после выздоровления сдал два отрицательных теста на коронавирус.

"История неприятная, где-то месяц может выпасть у вас из жизни – в виде карантина и побочных эффектов. Все, вируса у меня нет, но до сих пор в груди какая-то хрень и я до сих пор пью антибиотики", – подытожил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, по состоянию на 24 августа коронавирусом заразилось более 23 млн человек. Жертвами COVID-19 стали свыше 809 тыс. человек.

В России коронавирусной инфекцией заразились 961 493 человека. Об этом сообщает сайт "Стоп коронавирус РФ".