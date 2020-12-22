Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве

29-летний российский певец Никита Пресняков и его 23-летняя жена Алена Краснова живут в браке три года. Детей у пары нет.

29-летний российский певец и бизнесмен Никита Пресняков в резкой форме ответил на вопрос одного из участников передачи "Звезды сошлись" на российском канале НТВ о том, не планируют ли они с женой Аленой Красновой обзаводиться детьми по примеру его отца – артиста Владимира Преснякова.

"Это наше... Это наше! Что ты лезешь?" – заявил в ответ Никита Пресняков. После этого ведущая шоу Лера Кудрявцева сменила тему передачи.

Никита Пресняков родился в 1991 году. Его родители – российская певица Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков, который в октябре 2020 года стал отцом в третий раз.

В 2017 году Никита Пресняков женился на Алене Красновой. Избранница внука Пугачевой моложе его на шесть лет. Детей у пары нет.