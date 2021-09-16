  Пугачева ответила бывшей солистке группы "Мираж", обвинившей ее в причастности к разрушенным карьерам артистов

Свое мнение Гулькина высказала в интервью, которое 10 сентября было опубликовано на YouTube-канале российской ведущей Елены Ханги.
"Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на "Первом канале" никогда", – сообщила Гулькина.
"Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья", – написала в ответ Пугачева в своем микроблоге.
Она также поблагодарила российского журналиста Артура Гаспаряна за статью, опубликованную 14 сентября на сайте российского издания Mk.ru, в которой он обвинил Гулькину в желании попиариться на имени Пугачевой и заметил, что она, наоборот, помогала молодым артистам сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Пугачева в своем комментарии назвала эту статью правдивой.
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Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.
Наталия Гулькина – советская и российская певица, экс-солистка советско-российских поп-групп "Мираж" и "Звезды". После распада группы занялась сольной карьерой.