  Пугачева ответила бывшей солистке группы "Мираж", обвинившей ее в причастности к разрушенным карьерам артистов

Свое мнение Гулькина высказала в интервью, которое 10 сентября было опубликовано на YouTube-канале российской ведущей Елены Ханги.

"Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на "Первом канале" никогда", – сообщила Гулькина.

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Видео: Елена Ханга / YouTube

"Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья", – написала в ответ Пугачева в своем микроблоге.

Она также поблагодарила российского журналиста Артура Гаспаряна за статью, опубликованную 14 сентября на сайте российского издания Mk.ru, в которой он обвинил Гулькину в желании попиариться на имени Пугачевой и заметил, что она, наоборот, помогала молодым артистам сделать карьеру в шоу-бизнесе.

Пугачева в своем комментарии назвала эту статью правдивой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)