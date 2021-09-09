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09 сентября, 2021
 
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"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть

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В 2012 году у Орбакайте и Земцова родилась дочь Клавдия
В 2012 году у Орбакайте и Земцова родилась дочь Клавдия
Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте 9 сентября разместила в Instagram архивный ролик, на котором запечатлена ее дочь Клавдия в двухлетнем возрасте.

На видео Клавдия показывает матери, как играет на воображаемой балалайке.

На ролик отреагировала бабушка Клавдии, российская певица Алла Пугачева, поставив в комментариях сердце и влюбленный смайл. 

"Какая милашка", – отреагировали фолловеры.

"Чудо маленькое", – оценили ролик поклонники певицы. 

"Очень трогательно", – написали в комментариях подписчики.

Контекст:

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия.

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Теги: дети, Кристина Орбакайте, семья, певица, Клавдия Земцова
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