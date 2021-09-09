"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть

На видео Клавдия показывает матери, как играет на воображаемой балалайке.

На ролик отреагировала бабушка Клавдии, российская певица Алла Пугачева, поставив в комментариях сердце и влюбленный смайл.

"Какая милашка", – отреагировали фолловеры.

"Чудо маленькое", – оценили ролик поклонники певицы.

"Очень трогательно", – написали в комментариях подписчики.

Контекст:

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия.

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.