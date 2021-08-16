"Боже, как похожа на маму", "Копия отца". Орбакайте показала подросшую дочь

"Вечерняя прогулка с нашей малышкой. Соскучились", – написала она.

Певица отметила на фото локацию – Московская область. Орбакайте и Земцов вернулись домой после отдыха в Греции.

"Вы прямо все похожи", – заметила подписчица gala_fury.

"Боже, как похожа на маму", – написала doctor_asaturova.

"Копия отца", – отметила gulnar_301177.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Гардемарины", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012).

Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.