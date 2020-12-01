"Какое нежное фото". Орбакайте показала свой детский снимок с Пугачевой

Российская певица Кристина Орбакайте поздравила с Днем матери свою маму, певицу Аллу Пугачеву.

Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram черно-белое фото из личного архива. На нем она запечатлена ребенком вместе со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой.

"Мама, мамочка, мамуля!" – написала она 30 ноября и сопроводила пост хештегом "День матери".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

День матери в РФ праздную в последнее воскресенье ноября.

"Какое нежное фото. С праздником вас, Кристина", – написала подписчица kostochka_vishnevaia.

Кристина Орбакайте – дочь Пугачевой от артиста эстрадно-циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Она родилась 25 мая 1971 года.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева замужем за российским шоуменом Маскимом Галкиным. Их свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.