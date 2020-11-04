Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом

По словам младшего сына российской певицы Кристины Орбакайте Дени Байсарова, отсутствие совместных фотографий с отцом не означает отсутствие общения.

Младший сын российской певицы Кристины Орбакайте, 22-летний Дени Байсаров 4 ноября в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, прокомментировал отношения со своим отцом – российским предпринимателем Русланом Байсаровым.

"Если у меня в соцсетях нет фото отца или каких-то других членов семьи, это не значит, что я с ними не общаюсь. Это мой отец. Как можно думать, что мы с ним не общаемся? Семья – мое все", – написал он.

Фото: dennyartview / Instagram

Дени Байсаров – младший сын Орбакайте. Она родила его в мае 1988 года, будучи в отношениях с Байсаровым. В 2003 году пара рассталась.

У Дени Байсарова есть единоутробный старший брат Никита Пресняков, отцом которого является российский певец Владимир Пресняков, и младшая единоутробная сестра Клавдия Земцова (2012). Ее отец – муж Орбакайте Михаил Земцов.