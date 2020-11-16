Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе

Российская певица Кристина Орбакайте позировала вместе с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым на фоне пейзажей американского города Саутгемптон.

Орбакайте вышла замуж за Земцова в 2005 году Фото: Kristina Orbakaite / Facabook

Российская певица Кристина Орбакайте 16 ноября в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена вместе с мужем – бизнесменом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.

Певица отметила, что снимки сделаны в американском городе Саутгемптон (Нью-Йорк) – Орбакайте с семьей позировали на фоне местных пейзажей.

"На первой фотографии ребус – найди ребенка. Всем от нас теплый привет!" – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году родила ему дочь Клавдию.

У Орбакайте также есть двое взрослых сыновей. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым певица родила сына Никиту (1991), а, будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).