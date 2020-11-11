"Одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны". Фаны комментируют новое селфи Пугачевой

Подписчики российской певицы Аллы Пугачевой заявили, что на своем новом селфи-фото она похожа на старшую дочь, певицу Кристину Орбакайте.

Пугачева: Никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения Фото: alla_orfey / Instagram

71-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram селфи-портрет, для которого позировала в черной вуали.

"Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"И правильно! Вы чудо", – отметила shamsutdinova77794.

"На этом фото – одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны", – написала fileofit.

"Кристина", – согласилась lucigafarova.

Кристина Орбакайте – дочь Пугачевой от артиста эстрадно-циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Она родилась 25 мая 1971 года.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева замужем за российским шоуменом Маскимом Галкиным. Их свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.