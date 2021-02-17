"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь

Фаны российской певицы Кристины Орбакайте комментируют "фокус" с живым огнем", который она показала своей дочери Клавдии Земцовой.

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте в Instagram показала, как рукой тушит свечи. Предварительно она лизнула пальцы.



"Вечерние фокусы", – написала исполнительница.

В ролике за кадром слышен голос дочери певицы, Клавдии, а на заднем плане на диване сидит супруг, бизнесмен Михаил Земцов.

"Что сейчас будет?" – спрашивает Клавдия.

"Фокус", – отвечает ей мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики прокомментировали видео.

"На заднем плане сидит папа Миша, в телефоне залип... И домработница по кухне шуршит... Красота, когда ничего не надо делать", – написала naralitav.

"Ловкость рук и..." – отметила talalaevavalent.

"Вау, как вы это сделали?" – спросила angel.mart.27.

"Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала", – призналась renata.v.k.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская певица Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.



Замуж за Земцова Орбакайте вышла в 2005 году. У них единственный общий ребенок – дочь Клавдия (2012). В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).