"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте в Instagram показала, как рукой тушит свечи. Предварительно она лизнула пальцы.
"Вечерние фокусы", – написала исполнительница.
В ролике за кадром слышен голос дочери певицы, Клавдии, а на заднем плане на диване сидит супруг, бизнесмен Михаил Земцов.
"Что сейчас будет?" – спрашивает Клавдия.
"Фокус", – отвечает ей мама.
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Подписчики прокомментировали видео.
"На заднем плане сидит папа Миша, в телефоне залип... И домработница по кухне шуршит... Красота, когда ничего не надо делать", – написала naralitav.
"Ловкость рук и..." – отметила talalaevavalent.
"Вау, как вы это сделали?" – спросила angel.mart.27.
"Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала", – призналась renata.v.k.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская певица Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.
Замуж за Земцова Орбакайте вышла в 2005 году. У них единственный общий ребенок – дочь Клавдия (2012). В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).