"Моя любовь". Орбакайте показала архивное фото с мужем

Проживающая в США 49-летняя российская певица Кристина Орбакайте посвятила публикацию в сети дню рождения супруга – американскому бизнесмену Михаилу Земцову исполнилось 43 года.

Проживающая в США российская певица Кристина Орбакайте разместила в сети архивное фото, на котором запечатлена со своим мужем – американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым.

49-летняя артистка посвятила публикацию дню рождения супруга – 15 января ему исполнилось 43 года. Орбакайте не уточнила, в каком году был сделан снимок.

"С днем рождения, моя любовь", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Земцов – официальный супруг Орбакайте. Они поженились в 2005 году. Пара воспитывает дочь Клавдию, которая родилась в 2012 году в Майами (США). Клавдия – единственный ребенок Земцова.

У Орбакайте есть двое взрослых сыновей. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым певица родила сына Никиту (1991). Во второй раз Орбакайте стала матерью, родив сына Дени (1998). Его отец – российский бизнесмен Руслан Байсаров.