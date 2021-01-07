"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа

Подписчики российской певицы Кристины Орбакайте заметили, что ее супруг – американский бизнесмен Михаил Земцов не зашнуровал обувь перед съемкой.

Проживающая в США российская певица Кристина Орбакайте 6 января в Instagram разместила семейное фото, на котором запечатлена вместе с мужем и дочкой – Михаилом и Клавдией Земцовыми.

Семья певицы сфотографировалась в праздничных нарядах на фоне елки.

"Праздники продолжаются!" – подписала снимок Орбакайте.

"Михаил, шнурки-то где на ботинки?" – поинтересовались подписчики, обратив внимание на обувь Земцова с петлями для шнурков, но без них.

Орбакайте оставила вопрос фанов без ответа.

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В 2005 году Орбакайте вышла замуж за американского бизнесмена российского происхождения Михаила Земцова. Пара воспитывает дочь Клавдию, которая родилась в 2012 году в Майами (США). Клавдия – единственный ребенок Земцова.

У Орбакайте есть двое взрослых сыновей. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым певица родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.