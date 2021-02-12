"Гейша", "Стала очень похожа на маму!". Орбакайте примерила кимоно

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочь певицы Аллы Пугачевой, показала домашнее застолье по случаю празднования Нового года по восточному календарю.

49-летняя российская певица Кристина Орбакайте в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена в кимоно во время семейного праздника. Застолье было посвящено Новому году по восточному календарю.

"Решили проводить Крысу и встретить Быка, по восточному", – написала она.

За накрытым в китайском стиле столом певица позировала вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и другом, модельером Игорем Гуляевым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики прокомментировали снимки.

"Образ классный. Гейша", – написала oksana.pll.

"Стала очень похожа на маму!" – заявила iteachenglish.

"Что-то стол скудноват", – отметила sinagatovna.

Новый год по восточному календарю наступил в ночь с 11 на 12 февраля.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская певица Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.

Замуж за Земцова Орбакайте вышла в 2005 году. Уних есть дочь Клавдия (2012). В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).